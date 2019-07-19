Черкесск, 19 июля, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Все спорные вопросы, связанные с решением Верховного суда (ВС) Карачаево-Черкесии о снятии списка КПРФ с выборов в Народное собрание, разрешены, цитирует слова депутата Госдумы от КПРФ Казбека Тайсаева РАПСИ.

Kodru Казбек Тайсаев

Накануне бюро Комитета Карачаево-Черкесского регионального отделения КПРФ исключило из списка кандидатов Алину Чикатуеву и Эдуарда Маршанкулова по причине наличия судимости в прошлом.

«Вы знаете, что это решение регионального партийного отделения. Состоялось вчера заседание бюро, на котором выступил первый секретарь Комитета Карачаево-Черкесского регионального отделения КПРФ Кемал Бытдаев. Заслушав его информацию, бюро постановило исключить их из списка кандидатов. Все присутствующие члены бюро проголосовали единогласно, и это решение оправдано и обоснованно», — сказал Казбек Тайсаев.