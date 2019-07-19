Севастополь, 19 июля, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев встретился с журналистами и прокомментировал ход регистрации кандидатов для участия в выборах 8 сентября из числа самовыдвиженцев и представителей непарламентских политических сил, сообщает сетевое издание «Форпост».

Sev.gov.ru Михаил Развожаев и Андрей Турчак встретились с кандидатами от партии по одномандатным округам на предстоящих выборах в Законодательное собрание

О складывающейся сейчас предвыборной ситуации Михаилу Развожаеву рассказал самовыдвиженец Руслан Осташко. Накануне рабочая группа при теризбиркоме, которая проверяла подписи горожан в поддержку выдвижения Осташко в заксобрание по округу №5, признала 100% подписей недействительными. Потому что, как объяснили в рабочей группе, у неё основная претензия к нотариальному заверению сборщиков подписей.

«Со слов нотариуса, форму заверения сборщиков им дали в городской избирательной комиссии, но территориальная избирательная комиссия эту форму считает незаконной, в связи с чем 100% подписей признаны недействительными, — рассказал Руслан Осташко в Facebook , — Других кандидатов, которых заверял этот же нотариус по такой же форме, другие территориальные избирательные комиссии принимают без проблем».

По похожей схеме рабочая группа при Севизбиркоме, которая изучала подписные листы в поддержку непарламентских партий, рекомендовала отказать в регистрации списков кандидатов в депутаты заксобрания от партий «Зеленые» и «Родина», а также от «Партии Дела».

Ко всем партиям и кандидатам в депутаты (независимо от их политической принадлежности) должен быть один подход со стороны избирательных комиссий в Севастополе, отметил Михаил Развожаев.

«Я готов работать абсолютно со всеми политическими силами, которые придут в Законодательное собрание, — отметил временно исполняющий обязанности главы региона. — Комментировать сейчас каким-то образом то, что происходит в избирательной комиссии, я не могу. Потому что это может быть воспринято как то, что высшее должностное лицо субъекта РФ даёт оценку действиям избиркома, а это неправомерно. Избирком должен объективно показать нарушения, доказательства нарушений, которые есть».

Михаил Развожаев также отметил, что любой избирком отвечает перед законом за принятые неправомерные решения.

«Когда при одинаковых, условно говоря, условиях по кому-то принимается одно решение, по кому-то — другое, это, действительно, недопустимо. Должно быть максимально чётко и прозрачно, решения принимаются по всем одинаково», — подчеркнул он.

Временно исполняющий обязанности губернатора сказал, что ознакомится со сложившейся ситуацией, изучит позицию избиркомов.

«Моя позиция — безусловное соблюдение закона, равные основания для всех заявившихся на выборы депутатов заксобрания, если есть существенное нарушение выборного законодательства, конечно, на избирательную комиссию давить нельзя», — заверил Михаил Развожаев.

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев в беседе с корреспондентом отметил, что часто кандидаты не могут правильно подать документы.

«Это общая проблема всей политической системы — партии не могут правильно оформить документы. Кто-то не может сдать подписи, кто-то — правильно подобрать нужных людей, — рассказал эксперт, — Все это происходит потому, что законодательство направлено на то, чтобы партии работали непрерывно и постоянно. А поскольку малые партии работают время от времени, только перед выборами, поэтому у них такой бардак — из-за всей этой истории они не могут правильно оформить и сдать документы. Вот, собственно, что происходит в Севастополе. Среди людей, подавших документы, есть даже люди с судимостью, с неправильно собранными подписями».

«А Избирком у нас поступает, естественно, по закону», — подчеркнул Дмитрий Гусев.

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