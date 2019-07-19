Челябинск, 19 июля, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером 19 июля заявил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Алексеем Текслером

«В связи с увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить их на два города. Сам саммит глав государств будет проходить в Санкт-Петербурге», — сказал президент.

Речь идёт о программе с участием глав государств. В то же время Челябинску оставили мероприятия, сопровождающие эти саммиты, в том числе деловую часть. Но главы других стран не увидят столицу Южного Урала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слухи о переносе саммитов появились в конце июня. А в июле на пресс-конференции врио мэра Наталья Котова заявила журналистам о том, что в курсе этих слухов, но официальных данных о переносе пока нет.

Добавим, некоторые наблюдатели с самого начала не верили в возможность Челябинска справиться с саммитами. Даже после подписания Путиным весной 2018 года указа о проведении мероприятий на Южном Урале высказывались предположения, что их всё равно перенесут.