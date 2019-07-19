Тверь, 19 июля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма планируют создать в Тверской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, говорилось 19 июля на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел губернатор Игорь Руденя. Темой заседания стал вопрос обеспечения безопасности на дорогах, в том числе — в рамках реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также меры по предупреждению детского травматизма. Глава региона, в частности, напомнил, что напроект предусматривает снижение до 2024 года в два раза числа аварийно-опасных участков дорожной сети, сокращение смертности от ДТП в 3,5 раза.

Region.tver.ru В Тверской области будет создан Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

«Для достижения этих результатов необходимо обеспечить развитие автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, синхронизацию ремонта дорог с мероприятиями по установке дорожных знаков, освещению трасс, организации пешеходных переходов», — сказал глава региона.

На совещании отмечалось, что за последние семь лет детская смертность при ДТП снизилась на 80%. В первом полугодии 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7% сократилось число аварий с участием пассажирского транспорта. Однако в зоне внимания остается профилактика ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение скоростного режима и др. По мнению Игоря Рудени, необходимо также усилить патрулирование нарядами ППС аварийно-опасных участков дорог.

Отдельно на совещании обсуждалась профилактика ДТП среди детей и подростков, особенно накануне нового учебного года. Игорь Руденя дал поручение разработать план мероприятий для учреждений образования, актуализировать схемы безопасных маршрутов для учащихся, провести проверки состояния дорог рядом с учебными заведениями и принять меры по их приведению в соответствие с требованиями безопасности.

Также принято решение организовать в Тверской области Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма задачу создать в регионах подобные учреждения поставил президент России Владимир Путин 26 июня на заседании Госсовета РФ. Уже известно, что в Твери центр разместят на базе колледжа транспорта и сервиса, также будут созданы четыре главных учебно-методических центра в районах области. Для нужд учреждения будут закуплены автомобили, которые оборудуют всеми необходимыми учебно-методическими пособиями, интерактивными комплексами для выезда в муниципалитеты и обучения детей и подростков основам правил безопасности дорожного движения. Обучающими программами центр должен охватить 100% тверских школьников, особо подчеркнул губернатор.

На заседании также обсуждался вопрос организации движения на путях объезда в период проведения ремонта Бурашевского путепровода. Глава региона поручил минимизировать неудобства жителей города, связанные с ремонтом моста, и обеспечить работу понятного и оборудованного по всем правилам безопасности маршрута объезда.

Напомним, всего в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области ремонтируют четыре участка протяженностью более 104 км. На эти цели из федерального бюджета направлено 1, 250 млрд рублей, более 760 млн рублей — софинансирование из областного бюджета. Большой объём дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году будет проведён в Твери — 28 объектов протяжённостью более 33 км. 22 объекта общей протяжённостью порядка 186 км включены в региональную программу дорожных работ на 2019 год. В 2019 году дорожный фонд Тверской области увеличен более чем на 495 млн рублей. С учётом новых поступлений общий объём дорожного фонда составит более 10,9 млрд рублей.