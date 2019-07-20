Тверь, 20 июля, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Гала-концерт «Россия слагалась из наших имен», посвящённый Андрею Дементьеву, прошёл под открытым небом на Театральной площади в Твери 20 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Мероприятие стало центральным в рамках Всероссийского слёта молодых поэтов «Зелёный листок».

Пресс-служба правительства Тверской области Гала-концерт «Россия слагалась из наших имен»

Под открытым небом выступили звезды эстрады, театра и кино — Народный артист РФ Валерий Баринов, Заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк, Евгений Дятлов, Зара, Евгений Павлов, Марк Тишман, Евгений Кунгуров, хор Сретенского монастыря, группы «Кватро» и «Республика» в сопровождении Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова. Участники исполнили произведения Андрея Дементьева и песни на его стихи.

«Мы будем ежегодно проводить в Твери фестиваль поэзии и музыки «Дементьев Фест». Это будет память об Андрее Дмитриевиче, но и обо всех поэтах, музыкантах, деятелях искусства, с которыми он дружил», — сказала Анна Пугач-Дементьева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня же, 20 июля, на здании ректората Тверского государственного университета, где учился Андрей Дементьев, была открыта мемориальная доска.

«Для своей малой родины — Тверской области — Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем. Но в первую очередь Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна. Память о нём, его творчестве — это память о целой эпохе», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Накануне, 19 июля, в Твери стартовал Всероссийский слёт молодых поэтов «Зелёный листок». Он посвящён шестилетию со дня основания Дома поэзии и Дню рождения его основателя — 16 июля Андрею Дементьеву исполнился бы 91 год.