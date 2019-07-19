Магнитогорск, Челябинская область, 19 июля, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 июля пообщался с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината. Один из первых вопросов, который ему задали, касался роста цен на бензин.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с работниками новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината

Президент ответил, что рост действительно отмечается, но ниже уровня инфляции. Совсем сдерживать цены, по его словам, нельзя.

«Совсем завинтить — это очень опасно, потому что не будут тогда вкладывать деньги в предприятия по переработке нефти», — заявил Путин.

Напомним, вечером 19 июля президент находится в Магнитогорске. Он уже принял участие в запуске агломерационной фабрики ММК.