Калуга, 19 июля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. В Калуге 18 июля состоялся официальный прием по случаю ответного визита в Калугу делегации из французского города Пуасси во главе с мэром города Карлом Оливом.

Пресс-служба Городской думы Калуги Делегация Пуасси посетила Калугу

Как сообщили в пресс-службе Городской думы Калуги, стороны обменялись мнениями по вопросам социально-культурного и экономического развития Пуасси и Калуги, а также подтвердили обоюдные намерения на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

В ходе визита делегация посетила калужские промышленные предприятия, на территории Калужской торгово-промышленной палаты состоялась встреча с предпринимателями города. В рамках развития сотрудничества в области культуры, спорта и молодежной политики было предусмотрено посещение детского технопарка «Кванториум», музея народного искусства «Дом мастеров», МБОУ «Гимназия № 19», МБОУ СОШ № 45, МБУ «Спортивная школа «Космос» и Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Приветствуя гостей из Франции, заместитель председателя Городской думы города Калуги Сергей Павлов пожелал им ярких позитивных впечатлений от визита и от имени депутатов Городской думы вручил сувенир — герб Калуги.