Кемерово, 19 июля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Школьники из трех городов Кемеровской области стали участниками эколого-краеведческой экспедиции в Кузнецкий Алатау, которая состоялась в июле в рамках проекта «Кузбасс заповедный» Областной детской эколого-биологической станции. Проект реализуется при поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК).

Служба по связям с общественностью СГК Кузбасские юннаты при поддержке СГК побывали в Кузнецком Алатау

В экспедиции приняли участие ученики восьми школ из Кемерова, Прокопьевска и Мысков, сообщает служба по связям с общественностью СГК. Маршрут проходил по туристической тропе в районе Кузнецкого Алатау от станции Лужба к основному месту стоянки — приюту «Гридинский». Ежедневно ребята посещали интересные географические объекты: Алгуйские водопады, Тальковый карьер, Пик Поднебесный, Куприяновскую поляну. Школьники изучали природу Кузнецкого Алатау, фотографировали и собирали материал для исследовательских работ по биологии, экологии, краеведению. Отчеты о проведенной работе они представили на итоговой полевой конференции.

Также в ходе экспедиции состоялся областной конкурс «Заповедный фотокросс в Кузнецком Алатау». Свои фотографии его участники разместили в специальном альбоме общественного движения «Юннаты Кузбасса».

Познавательный проект для школьников «Кузбасс заповедный» — победитель областного конкурса социальных проектов, проводимого Кемеровской региональной общественной организацией «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» при поддержке Сибирской генерирующей компании.