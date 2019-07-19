Киев, 19 июля, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 июля, уволил 11 послов, в том числе посла в США Валерия Чалого, назначенного на этот пост при президентстве Петра Порошенко.

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Соответствующие указы обнародовала пресс-служба главы украинского государства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ну это же просто праздник — Украина наконец-то отправила в отставку своего посла в США, который пакостил Трампу до его избрания. Наконец-то мы в США будем строить отношения с администрацией республиканцев, не через человека близкого к демократам. Наконец-то этот вселенский маразм закончился», — комментирует подписание указа украинский журналист и эксперт Максим Кухар.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент Киев активно готовит визит президента Зеленского в США. Ранее предполагалось, что все подготовительные мероприятия будут закончены к августу.

«Мы работаем над этим… не только мы, на этой неделе приедут представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать для того, чтобы сделать и дату визита, и его содержание. Я думаю, это вопрос следующих месяцев. Думаю, август-сентябрь, визит должен быть полностью подготовлен», — подчеркнул Чалый в интервью, опубликованном 9 июля.

Офис президента не комментирует, как замена посла скажется на планах Зеленского посетить Вашингтон.