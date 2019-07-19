Магнитогорск, Челябинская область, 19 июля, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск. Он прибыл из Иркутской области, где провёл совещание по вопросам ликвидации последствий мощного наводнения.

Kremlin.ru Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

В Магнитогорске глава государства примет участие в церемонии открытия агломерационной фабрики ММК. Также он проведёт рабочую встречу с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

Напомним, сейчас город отмечает День металлурга. Праздничные мероприятия закончатся в час ночи.