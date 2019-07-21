Торжок, Тверская область, 21 июля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Новоторжском Борисоглебском монастыре в Тверской области 21 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани патриарх посетил один из самых красивых городов России с тысячелетней историей — город Торжок. В программе визита главы Русской православной церкви ознакомление с храмами города и его святынями. В праздничном богослужении в Борисоглебском монастыре приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва, духовенство, паломники из Тверской области и из других регионов России, руководители федеральных органов власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Сегодня на древней тверской земле мы едины в созидании настоящего и будущего нашего края на прочном фундаменте традиционных ценностей, общего труда и любви к нашей Родине», — отметил губернатор Игорь Руденя по окончанию богослужения.

Игорь Руденя также от имени всех жителей Тверской области поблагодарил патриарха за поддержку тверской земли в деле укрепления православия, сохранения святынь, создания новых храмов.

Борисоглебский монастырь в Торжке насчитывает почти десятивековую историю — эта обитель стала одной из трех самых первых, созданных на русской земле. Монастырь был основан около 1038 года преподобным Ефремом Новоторжским, слугой благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. За века существования монастырь не раз разорялся, но восстанавливался. Первый камень в основание соборной Борисоглебской церкви в 1785 году заложила лично императрица Екатерина II. По мнению губернатора Игоря Рудени, в наши дни восстановление Новоторжского Борисоглебского монастыря стало символом преемственности и неразрывной связи поколений, верности своим корням.

Отметим, что это — уже третий визит патриарха Кирилла в Тверскую область. Впервые глава Русской православной церкви посетил регион в 2010 году, тогда он возглавил церковно-общественные торжества, посвященные 900-летию Свято-Успенского Старицкого монастыря. В июне 2017 года Патриарх принял участие в торжествах, приуроченные к 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского, которые прошли в Осташковском районе. Патриарх совершил божественную литургию в Богоявленском соборе, крестный ход и молебен на Соборной площади обители. Приглашение посетить Торжок патриарх получил в декабре прошлого года во время празднования в столице 700-летия со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского.