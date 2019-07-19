Донецк, 19 июля, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, как и прочие представители киевской власти, практически неспособны заставить своих силовиков выполнять условия очередного режима прекращения огня, заявил 19 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Заявление Пушилина было опубликовано 19 июля пресс-службой главы ДНР.

В частности, Пушилин напомнил, что с полуночи 21 июля на территории Донбасса должен вступить в силу режим перемирия.

Тем не менее глава ДНР напомнил, что все предыдущие перемирия неизменно нарушались украинскими карательными подразделениями, занимающими линию соприкосновения.

Пушилин подчеркнул, что 18 июля вновь были обстреляны окраины Донецка, в результате чего погиб человек.

Подобные случаи только подтверждают неспособность нового президента Украины Владимира Зеленского обеспечить даже кратковременный мир в зоне конфликта.

«Подобное поведение дает нам основание ставить под сомнение возможность воплощения перемирия с 21 июля. Мы призываем Киев и мировую общественность остановить убийство жителей Донбасса», — указано в тексте сообщения, распространенном пресс-службой главы ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года, когда Киев начал карательную военную операцию против населения юго-востока страны, не согласившегося с нацистским госпереворотом, произошедшим в столице Украины в феврале 2014 года.

Только по официальным данным за это время погибло более 13 тыс. человек.