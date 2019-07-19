Калуга, 19 июля, 2019, 17:50 — ИА Регнум. В выставочном центре Калужского музея изобразительных искусств 19 июля состоялась церемония открытие выставки «Традиционный народный костюм Калужской области». Выставка проводится с целью сохранения и поддержки культурного наследия региона, воспитания и формирования эстетического вкуса подрастающего поколения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве культуры.

Artmuseum.kaluga.ru В музее изобразительных искусств открылась выставка «Традиционный народный костюм Калужской области».

На выставке впервые широкой аудитории показаны более 60 уникальных экспонатов из музеев 10 муниципальных районов области. Представлена полная картина крестьянского женского костюма Калужской губернии конца XIX — первой четверти XX века. Особое внимание привлекает этнографическая коллекция Сергея Глебушкина из Москвы. Кроме того, посетители выставки смогут познакомиться с современными изделиями, изготовленными по традиционным образцам и отдельными элементами крестьянской одежды.

25 июля 2019 года в рамках выставки состоится семинар по истории и особенностям калужского народного костюма.