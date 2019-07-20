Москва, 20 июля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. До открытия самого крупного мероприятия в мире ландшафтного дизайна остается месяц: с 23 августа по 8 сентября в Москве пройдет ежегодный фестиваль «Цветочный джем», сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Анастасия Зубарева ИА REGNUM Летние сады на Кузнецком мосту

Главным украшением городских площадок станут летние сады — проектные работы участников Открытого международного конкурса с одноименным названием. В этом году дизайнеры и архитекторы представили свое видение садов постоянного цветения. Благодаря особенностям проектировки, полюбоваться зелеными насаждениями москвичи смогут все лето: 42 конкурсных объекта доступны для посещения в разных уголках столицы. Многие работы расположились в популярных местах отдыха: ВДНХ, парках «Музеон» и «Зарядье».

Сады участников представлены в пяти номинациях — «Большой выставочный сад», «Средний выставочный сад», «Малый выставочный сад», «Проект на социальных территориях» и «Студенческий конкурс проектов». Победители будут названы Жюри по итогам голосования и осмотра всех объектов в начале сентября.

Фестиваль «Цветочный джем» проводится в России с 2017 года. Организаторы отмечают, что подготовили для новых гостей насыщенную программу — от полезных мастер-классов до спортивных соревнований и тематических ярмарок.