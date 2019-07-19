Балаково, Саратовская область, 19 июля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Ведущий инженер по управлению реактором реакторного цеха №2 Балаковской АЭС Александр Гармаш представил Росатом на VI чемпионате мира среди трудящихся. Он прошел в начале июля в испанском Тортосе — под эгидой Международной федерации рабочего спорта (CSIT).

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Работник Балаковской АЭС взял золото чемпионата мира

Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, атомщик выступил в соревнованиях по плаванию и принес в копилку российской сборной 7 медалей: 5 золотых в личном зачете, золото в эстафете вольным стилем и серебро в комбинированной эстафете.

«Чемпионат мира среди трудящихся, как и олимпийские игры, проводится раз в два года. В этом году в Испанию приехали более трех тысяч спортсменов и тренеров из 42 стран мира, — рассказал Александр Гармаш. — Все пловцы были очень высокого уровня подготовки. Рад, что мне удалось внести такой весомый вклад в общекомандный результат Росатома!».

Свою приверженность к спорту и здоровому образу жизни работник Балаковской АЭС не раз подтверждал яркими победами, в том числе на международном уровне. Всего же в медальной копилке ведущего инженера реакторного цеха №2 Балаковской АЭС Александра Гармаша уже более сотни медалей различного достоинства.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй — в 1987, третий — в 1988 и четвертый — в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.