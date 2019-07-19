Суд в Ярославле оставил под стражей обвиняемых в пытках заключенных
Ярославль, 19 июля, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Бывшие сотрудники ярославских исправительных колоний, обвиняемые в пытках заключенных, останутся под стражей еще на 3 месяца. Такое решение принял суд в Ярославле, сообщает сайт фонда «Общественный вердикт», который защищает права потерпевших по этому делу.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено год назад после публикации видеозаписи пыток заключенного Евгения Макарова. По делу проходят 17 человек — бывшие сотрудники ИК-1, ИК-8 и областного управления ФСИН.
Бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев, бывший замначальника ИК-1 по воспитательной работе Иван Калашников и бывший замначальника ИК-1 по безопасности и оперативной работе Игит Михайлов остаются еще на три месяца под домашним арестом.
Остальным фигурантам продлены сроки заключения под стражей. Защита обвиняемых просила изменить меру пресечения, говоря о том, что столь долгое содержание под стражей также является пыткой.
Однако суд продлил ранее установленные меры. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет России.