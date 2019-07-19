Минеральные Воды, Ставропольский край, 19 июля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. 70 детей и подростков от семи до 17 лет — жители Иркутской области, пострадавшей от сильного наводнения — прибыли в Ставропольский край на отдых. На железнодорожном вокзале Минеральных Вод вместе с волонтёрами юных гостей встретил губернатор Владимир Владимиров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края На Ставрополье встречают детей из Иркутской области

«Наш край пережил наводнение два года назад. И мы хорошо знаем, как трудно людям, столкнувшимся с такими испытаниями, особенно семьям с детьми. Мы хотим, чтобы ребята отдохнули и поправили здоровье на наших курортах. Хотим помочь им поскорей забыть о том, что пришлось пережить», — сказал Владимир Владимиров.

Как уточнили в пресс-службе, в течение 21 дня дети смогут отдохнуть и пройти реабилитацию на базе санатория «Пикет» в Кисловодске. Этот санаторий в течение 50 лет занимается пациентами с офтальмологическими заболеваниями. Отметим, что прибывшие сегодня гости — только первая группа. В общей сложности на Ставрополье готовы принять 220 детей из Иркутской области, при этом, в случае необходимости, в крае готовы предоставить и дополнительные места.