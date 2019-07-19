Рыбинск, Ярославская область, 19 июля, 2019, 15:33 — ИА Регнум. 23-летняя жительница Москвы пострадала от укусов собаки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сама потерпевшая. Алабай напал на Ксению Борисову и ее мужа вечером 12 июля. Молодая семья гостила у родителей Ксении, в деревне Сысоевское Рыбинского района Ярославской области.

Ксения Борисова

«Мы шли по деревне. Одна из калиток частного дома была открыта, из нее и выбежал алабай. Сначала бросился на кошку, сидящую на заборе, пытался разорвать ее. Потом переключился на нас. Муж смог отбиться теннисной ракеткой, и пес напал на меня. Собака вцепилась мне в руку, долго не отпускала. Я кричала, дальше очень плохо помню. Хозяин алабая выбежал, но пес и на него набросился. Помню, что муж перебросил меня через забор, только бы подальше от собаки», — сказала Ксения Борисова.

Рука пострадавшей

Сразу после нападения Борисовы отправились в травмапункт. У Ксении повреждения обеих рук: на правой порваны мышцы и сухожилия, на левой пострадал большой палец. Так же москвичке был сделан укол от бешенства. Сейчас Борисовы вернулись в Москву, у девушки начался посттравматический синдром.

«Я постоянно просыпаюсь по ночам. Мне снится этот алабай. Это огромный пес просто. Представьте, он весит около 80 килограмм, а я всего 50. Это постоянный кошмар, я сейчас хожу к невропатологу. Плюс на руке останется огромный шрам, я поражаюсь, как он палец не откусил, — сообщила корреспонденту ИА REGNUM Ксения Борисова.

Хозяин собаки изначально был готов возместить ущерб и выделить деньги на лечение, но потом от своих слов отказался. Ксения Борисова написала заявление в полицию.

«По факту случившегося в деревне Сысоевское Рыбинского района проводится проверка», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.