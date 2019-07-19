Бендеры, Приднестровье, 19 июля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. На боевом ристалище сразятся более полусотни любителей исторического фехтования из Приднестровья, с Украины и из Молдовы.

ИА «Новости Приднестровья» Бендерская крепость

Уже в эти выходные, 20 и 21 июля, приднестровцы смогут погрузиться в эпоху Средневековья. В цитадели Бендерской крепости впервые пройдёт фестиваль исторического боя «Меч Генуи».

Всё снаряжение является точной копией оригинальных щитов и мечей средневековой эпохи. Участие в фестивале примут около полусотни бойцов в доспехах из клубов исторического фехтования из Приднестровья («Феникс», Тирасполь), Молдовы («Боярд», Кишинёв) и с Украины («Риттер», Харьков). В целях безопасности зрителей боя ристалище оградили дополнительными деревянными конструкциями. Посмотреть на рыцарские сражения можно будет на трибунах вокруг изгороди, а также со стены крепости.

«Каждый из участников клубов представляет определённую эпоху и регион. В основном представлены рыцари Центральной и Восточной Европы», — отметил главный специалист архивно-исторического отделения Бендерской крепости Александр Булгаков.

Фестиваль «Меч Генуи» разделён на несколько номинаций: женские бои, сражения «1 на 1», «5 на 5» и профессиональные поединки. Наиболее масштабным зрелищем станет общая битва, где одновременно примут участие порядка 50 рыцарей.

ИА «Новости Приднестровья» Александроневский парк

На территории крепости гостей ожидают тематические зоны, мастер-классы по лепке из глины, лозоплетению и кузнечному делу, выносная торговля. Желающие смогут примерить рыцарские доспехи, пострелять из арбалета и даже прокатиться верхом на лошади.

Александр Булгаков «Любой желающий сможет полностью ознакомиться с эпохой, правилами быта. Тем более что одним из главных условий участия в турнире было полное соответствие эпохе. Будет разбит средневековый лагерь, а участники оденутся в исторические костюмы. Также будет проводиться ряд мероприятий, направленных на воссоздание духа и атмосферы той эпохи».

Дополнит атмосферу средневековья рок-группа «Империя» из Запорожья. Они споют песни из репертуара групп «Ария», Scorpions и Queen. Концерт исполнителей начнётся в субботу, в 9 вечера, а уже в 22:30 всех ожидает праздничный салют.

Количество билетов на фестиваль ограничено из-за небольших размеров цитадели. Приобрести их можно в онлайн-кассах (bilet.pmr) и в кассе крепости. Стоимость билета на первый день составляет 75 рублей для взрослых и 25 для детей и льготников, на второй — 50 и 25 рублей соответственно. Билеты на рок-концерт можно приобрести отдельно, они будут продаваться с 8 часов вечера.

Фестиваль начнётся 20 июля в 15:00 в цитадели Бендерской крепости. А 21 июля посмотреть на рыцарский турнир можно будет с 13 часов.