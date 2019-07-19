Путин в пострадавшем от потопа Приангарье: Хотел бы послушать, что сделано
Братск, Иркутская область, 19 июля, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин сегоня, 19 июля, провёл совещание в Иркутской области, пострадавшей от мощнейшего наводнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В ходе общения с министрами и областными чиновниками он напомнил, что наводнение в Приангарье признано чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Также принято решение обеспечить предоставление Иркутской области субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям. Речь идёт об уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам и оказании поддержки в проведении работ, направленных на восстановление посевных площадей.
Также власти намерены обеспечить финансирование скорейшего восстановления поврежденных дорог и мостов и принять исчерпывающие меры по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости.
«Хотел бы послушать, что сделано, а потом поговорим о том, что предстоит сделать», — заявил президент.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После продолжительных затяжных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов, в которых проживает порядка 38 тысяч человек.