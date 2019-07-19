Калуга, 19 июля, 2019, 12:24 — ИА Регнум. В Калуге за шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, в которых один человек погиб и 30 человек получили ранения, сообщила 19 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель городского отдела ГИБДД УМВД России Екатерина Линькова.

Гибдд.рф/r/40 Госавтоинспекцией Калуги продолжаются проверки водителей на состояние опьянения

Основными видами ДТП с участием пьяных водителей является столкновение автомобилей (семь случаев), наезд на препятствие (семь случаев), два опрокидывания автомобиля и один наезд на стоящее на дороге транспортное средство. За шесть месяцев 2019 года в отношении 72 пьяных водителя были возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения водителям грозит уголовное наказание. Максимальная санкция — лишение свободы сроком на два года.

Между тем порядка 214 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения было зарегистрировано за пять месяцев 2019 года на автодорогах Калужской области. В ДТП с нетрезвыми водителями погибли 10 человек и 83 получили ранения. В 2019 году рост ДТП с пострадавшими людьми с участием пьяных водителей зарегистрирован в Калуге, Бабынинском, Барятинском, Жиздринском, Жуковском, Кировском, Козельском, Куйбышевском, Медынском, Мещовском и Ульяновском районах Калужской области.