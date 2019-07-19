Калуга, 19 июля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Около девяти тысяч преступлений было зарегистрировано за шесть месяцев 2019 года в Калужской области. Рост по сравнение с аналогичным периодом 2018 года составил всего 1%, сообщили 19 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Следователь СК России работает на месте преступления.

Правоохранителями было зарегистрировано 26 убийств и покушений на убийство, что меньше на 13% по сравнению с 2018 годом. Отмечено 13 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего — против 17 случаев в 2018 году. Также на 20% меньше стало преступлений против половой неприкосновенности.

Следователями калужского управления СК России в 2018 году было раскрыто 57 убийств, 36 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 35 изнасилований, а также 27 преступлений, уголовные дела по которым были приостановлены в прошлые годы.