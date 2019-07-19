Москва, 19 июля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В четверг, 18 июля, нефть отметила четвертый день снижения кряду. Об этом заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, Brent, которая в моменте обвалилась к 1-месячным минимумам в районе $61,30 за баррель, закрыла торги в районе $62,40, опустившись с дневных максимумов на 200 пунктов. После недавних попыток стабилизации волатильность в сырьевом сегменте снова возросла, а попытки роста по-прежнему притягивают на рынок продавцов, желающих зафиксировать прибыль на более привлекательных уровнях, отметил эксперт.

Николаев добавил, что участники рынка продолжают демонстрировать свое разочарование стремительным восстановлением добычи на американском побережье Мексиканского залива. Еще во вторник, 16 июля, в регионе было зафиксировано сокращение производства почти на 60%, а в четверг цифра улучшилась до 19%. Также игрокам не понравились недавние комментарии российского министра энергетики РФ Александра Новака, который сообщил, что после падения к многолетним минимумам в июне из-за инцидента с загрязнённой нефтью добыча углеводородов в стране восстановилась, сообщил эксперт.

По его словам, на этом фоне обострение на геополитическом фронте не смогло оказать ценам ощутимой поддержки. Котировки укрепились лишь в моменте, реагируя на сообщения о том, что корабль ВМС США сбил иранский дрон в Ормузском проливе в целях самообороны», поскольку беспилотник якобы игнорировал сигналы. При этом данный инцидент снижает вероятность возобновления переговоров по иранской ядерной сделке, о которой ранее говорили Вашингтон и Тегеран. Так что в зависимости от реакции Ирана этот фактор еще может оказать поддержку Brent, но она вряд ли будет устойчивой. Более широкая картина по-прежнему говорит в пользу падения котировок, поскольку баланс спроса и предложения все еще нарушен, а угроза ослабления мирового спроса сохраняется, заключил эксперт.