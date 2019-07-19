Йошкар-Ола, 19 июля, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот между Белоруссией и Марий Эл в прошлом году вырос почти вдвое, в 2,2 раза увеличился объём экспорта товаров в Белоруссию. Об этом глава Марий Эл Александр Евстифеев рассказал на V Форуме регионов России и Белоруссии, сообщается на сайте правительства республики.

Mari-el.gov.ru На Форуме регионов России и Белоруссии

Республика Марий Эл «активно взаимодействует» с регионами Белоруссии, говорят марийские власти. Глава Марий Эл Александр Евстифеев выступил на экспертной сессии высокого уровня, посвященной межрегиональным связям. Он подвёл итоги сотрудничества, отметив, что в прошлом году внешнеторговый оборот между республиками достиг $75,2 млн, что в 1,9 раза выше уровня 2017 года. Торговля с Белоруссией составила 13,4% от общего объема внешнеторгового оборота Марий Эл. В Белоруссию экспортировано товаров на $69,5 млн долларов, что в 2,2 выше, чем было в 2017 года. В основном экспортируется продукция топливно-энергетического комплекса, оборудование и механические устройства, электромашины и оборудование. Импортировано в Марий Эл белорусских товаров на сумму $5,7 млн — в основном это оборудование и механические устройства, парфюмерия и косметика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл оршанский агрохолдинг «Лен» занимается выращиванием льна-долгунца, объём посевных площадей составляет около 700 га. Предприятие планируется расширить рынок сбыта, в том числе рассматривается рынок в Белоруссии.

Подробнее: Марий Эл увеличила экспорт товаров в Белоруссию в 2,2 раза

Также Евстифеев акцентировал внимание на сотрудничество в сфере культуры и научно-технического творчества.

Mari-el.gov.ru Глава Марий Эл Александр Евстифеев на экспертной сессии высокого уровня рассказал о сотрудничестве с белорусскими партнёрами

Идёт формирование новых научно-исследовательских связей, прорабатываются вопросы взаимодействия в сфере образования и науки. Формат — различный: совместные конференции, семинары, ярмарки, выставки, форумы.

Отметим, что в рамках форума в Могилеве подписано соглашение между правительствами Марий Эл и Белоруссии о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. Подготовлен проект плана мероприятий, которые предусматривает расширение внешнеторгового оборота, реализацию инвестиционных проектов, содействие в организации бизнес-миссий, сотрудничество в сфере культуры, туризма и спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме представлены 70 субъектов России и все регионы Белоруссии, в его работе приняли участие более 1 тыс. человек. Заключено более 350 соглашений, предусматривающих совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и транспортной сфере. Президент России Владимир Путин отметил, что есть предпосылки и для создания единого гуманитарного пространства, активизации сотрудничества в образовании.

Напомним, предыдущий форум состоялся в 2018 году в Могилёве, первый — в 2014 году в Минске.