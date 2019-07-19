Иркутск, 19 июля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Иркутская область, где сегодня, 19 июля, российский президент Владимир Путин проводит совещание по ликвидации мощнейшего наводнения, вышла в лидеры по масштабам лесных пожаров. На 18 июля, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда Приангарья действовало 44 возгорания на площади 62 497 га. Это почти половина от общего числа бушующих в России пожаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Иркутской области Масштаб лесных пожаров в Иркутской области поражает воображение

«В зоне контроля закрыты 37 возгораний на площади 88 496 га, из которых 82 781 га покрыты лесом. По 11 очагов находятся в Мамско-Чуйском и Киренском районах, 10 в Катангском, по два в Бодайбинском и Казачинско-Ленском районах, один в Усть-Кутском», — говорится в официальной информации иркутского правительства.

На практике это означает, что более 80 тысяч гектаров полыхающего леса тушить не будут в силу труднодоступности очагов возгорания и большой удалённости от населённых пунктов.

На этом фоне не слишком впечатляющее выгладят данные по потушенным пожарам. По данным советника руководителя Рослесхоза Александра Агафонова, за прошедшие сутки 18 июля в Приангарье были ликвидированы пожары на площади более 7500 га.

«Наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает Киренский район. И мы, и арендатор нарастили силы и средства для тушения. Сегодня планируется отправка трех бульдозеров и еще 20 человек». Александр Агафонов

Советник руководителя Рослесхоза пожаловался на то, что автозаправочные станции в районе отказываются отпускать топливо в бочки, вместе с тем вывезти технику из леса на дозаправку не представляется возможным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутская область, где в настоящее время действует сразу два режима ЧС природного характера, не может справиться с пожарами. На 18 июля в зоне контроля были «закрыты» 38 возгораний общей площадью 80 348 га, в том числе 74 954 га, покрытых лесом.