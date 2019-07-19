Челябинск, 19 июля, 2019, 06:38 — ИА Регнум. Пожарная опасность в челябинских лесах остаётся высокой. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении лесами.

34.mchs.gov.ru Природный пожар

За 17 и 18 июля в регионе произошло несколько лесных пожаров. Всего с начала периода природных пожаров в лесах области ликвидировали 442 возгорания. Огонь прошёл площадь 8 549 га.

Как отмечает и.о. главы областного управления лесами Сергей Лавров, регион сейчас переживает жару. Местами столбик термометра поднимается до плюс 39 градусов.

«Считайте, что трава сейчас — это порох. Именно поэтому необходимо исключить любые действия в лесу, связанные с огнём», — говорит Сергей Лавров.

Граждан призывают оперативно сообщать о возгораниях по единому бесплатному номеру лесной охраны. Также сообщения можно оставлять на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Кроме того, для усиления лесной охраны планируется приобрести 42 единицы лесопожарной техники, среди которых тракторы, бортовые и грузовые автомашины и пожарные автоцистерны. Это будет сделано в рамках областного проекта «Сохранение лесов» и даст возможность оперативно выявлять и тушить пожары в лесах.