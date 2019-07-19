Свердловская область, 19 июля, 2019, 06:20 — ИА Регнум. В Свердловской области три квартиры пострадали после взрыва газовоздушной смеси. Инцидент произошёл утром 19 июля в посёлке Асбестовском под Алапаевском, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

Luc Viatour Взрыв

Хлопок газовоздушной смеси был в одной из квартир двухэтажного жилого дома. Владелец жилища получил ожоги и попал в больницу. Также пострадали оконная рама в этой квартире и перегородки в трёх квартирах.

Пожара не было. Эвакуация жильцов не потребовалась. Сейчас специалисты выясняют причины ЧП. Известно, что дом не газифицирован.