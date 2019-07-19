Челябинск, 19 июля, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Жительница Челябинска после похода в магазин обнаружила, что заплатила за упаковку чая 13 тысяч рублей, сообщает «КП-Челябинск».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Инцидент произошёл в одном из супермаркетов, где она решила купить чай. Сумму 13 672,60 руб. на чеке она обнаружила уже дома. Согласно чеку, она купила не одну пачку, а 274.

«Кассир даже не назвала сумму, молча отбила. Я на автомате расплатилась картой и побежала домой. А когда получила уведомление от банка, впала в ужас», — сказала покупатель.

Вернуть деньги оказалось не так просто. Как пояснили в супермаркете, на возвращение суммы, которая составляет около половины зарплаты покупательницы чая, уйдёт от трёх до пяти дней.