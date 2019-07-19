Санкт-Петербург, 19 июля, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Полноценное урегулирование ситуации в Донбассе невозможно, пока украинские власти не начнут диалог с ДНР и ЛНР, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Kremlin.ru Владимир Путин, Виктор Медведчук и Александр Лукашенко

Президент РФ подчеркнул, что Москва заинтересована в полноценном восстановлении отношений с Украиной. Ради этого российское руководство готово «сотрудничать с любой политической силой» по восстановлению полноформатных отношений.

«Единственное, на что хотел бы обратить внимание, это то, что Вы сейчас сами сказали, а именно полноценное урегулирование на юго-востоке, на Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик, и ни один конфликт в мире в новейшей истории не решался…» — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с Путиным Медведчук поделился впечатлениями от участия в посвящённом ситуации на Украине заседании Европейского парламента.