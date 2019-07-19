Курган, 19 июля, 2019, 05:00 — ИА Регнум. Уровень газификации Курганской области возрастёт до 60%. Таковы итоги совещания, которые прошли в Министерстве энергетики РФ, на котором принято решение об ускорении газификации Зауралья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

На данный момент Зауралье газифицировано на 51%. В планах на 2019−2020 годы провести газ в 50 тысяч домовладений и 136 котельных, обеспечивающих теплом объекты социальной сферы, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

В правительстве Курганской области отмечают, что на сегодняшний день в десяти муниципальных образованиях с численностью 150 тысяч жителей сеть газоснабжения отсутствует полностью, 16 — газифицированы частично.