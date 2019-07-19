Берлин, 19 июля, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Санкции должны быть сохранены в отношении России, заявила будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Die Welt.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

Дер Ляйен, которая станет председателем ЕК, пояснила, что Москва «не прощает слабости». Поэтому антироссийские санкции нужно сохранять, ведь Россия, по её мнению, враждебно себя ведёт, нарушая международные правила.

По словам дер Ляйен, Москва лелеет мечту о «расколе Европы». При этом она считает, что с Россией нужно находиться в состоянии диалога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Саксонии (ФРГ) Михаэль Кречмер предложил вернуть России право голоса в Совете Европы, форсировать строительство «Северного потока — 2» и снять антироссийские санкции.

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