Вашингтон, 19 июля, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Шесть новых ледоколов нужны американскому флоту для конкуренции с Россией в Арктике, заявил Дэниэл Абель, глава береговой охраны Штатов, на конференции по влиянию таяния арктических льдов.

P J Hansen Арктика

По словам Абеля, из шести необходимых ледоколов три должны быть тяжёлыми. При этом сейчас у американского флота в Арктике есть два работающих ледокола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля Пентагон подписал контракт на $82 млн по модернизации в Арктике спутниковой связи.

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