Буэнос-Айрес, 19 июля, 2019, 03:24 — ИА Регнум. Специальная комиссия парламента Аргентины, изучавшая гибель подводной лодки «Сан-Хуан» в 2017 году, возложила ответственность на министра обороны страны Оскара Агуада, сообщает Todo Noticias.

Damian Zanini Оскар Агуад

Комиссия обвиняет Агуада в «отсутствии лидерства» в кризисный момент, а также в долгом утаивании обстоятельств гибели подлодки от родных членов экипажа и широкой общественности. Также депутаты резко отозвались и о действиях президента Аргентины Маурисио Макри, который не показал высокого уровня вовлеченности в расследование трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа пропала без вести в Атлантическом океане. Погибшую субмарину удалось найти лишь спустя год после трагедии. По данным ВМС Аргентины, подводная лодка была разрушена сильным взрывом.