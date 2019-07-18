Варшава, 19 июля, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Нежелание польских властей видеть российского президента Владимира Путина на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, связано с тем, что Россия якобы ведёт себя как агрессор, заявил вице-премьер Польши Яцек Сасин, передаёт Polskie Radio.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русская угроза

Польский политик заявил, что мероприятия пройдут без участия Путина, после чего добавил:

«И я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается с соседями такими же методами».

При этом американского президента Дональда Трампа на мероприятия в Польшу уже позвали. Примечательно, что позвали и федерального канцлера Германии Ангелу Меркель — ведь это будет «мероприятие мирового масштаба».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, когда Путина не пригласили на мероприятия, приуроченные к высадке союзников в Нормандии, он отнёсся к этому спокойно, пояснив, что он — не «свадебный генерал».