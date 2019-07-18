Париж, 19 июля, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Место на балконе было выделено бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, который пришёл в зал заседаний Европарламента, сообщает «Страна.ua».

Facebook.com/pg/petroporoshenko Пётр Порошенко на галёрке Европарламента

Экс-главу Украины, который прибыл в Страсбург (Франция) в составе украинской делегации, в зал не пригласили. Заседание 17 июля он слушал через наушники, сидя «на галёрке». В списке приглашённых на заседание Порошенко указан не был.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко 17 июля заявил, что делегация, в составе которой он побывал на заседании ЕП, призвала депутатов усилить антироссийские санкции.