Амстердам, 19 июля, 2019, 03:04 — ИА Регнум. Нидерланды планируют закупить еще восемь-девять американских истребителей пятого поколения F-35, заявил министр обороны страны Анк Бейлевелд, сообщает Dutch News.

U.S. Department of Defense Истребители F-35

По его словам, стоимость сделки на закупку новых самолетов составляет от 600 до 700 млн евро. Точное число самолетов, которые закупят Нидерланды, будет зависеть от обменного курса доллара США к евро.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 июля Израиль получил еще два американских истребителя пятого поколения F-35I. В настоящее время Израиль располагает уже шестнадцатью такими истребителями. К 2020 году Израиль планирует увеличить количество этих боевых машин до 20.