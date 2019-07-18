Вашингтон, 19 июля, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены добиваться свободы выбора религии в Северной Корее, заявил вице-президент США Майк Пенс в своем выступлении на конференции по защите свободы вероисповедания.

Bjørn Christian Tørrissen В КНДР

«Соединённые Штаты будут и дальше выступать за свободу выбора религии для всех людей всех вероисповеданий на Корейском полуострове», — заявил он.

Пенс подчеркнул, что в настоящее время со свободой вероисповедания дела в КНДР обстоят плохо. Он также вновь заявил о приверженности цели полной и безоговорочной денуклеаризации Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля МИД КНДР заявил, что Соединённые Штаты рискуют сорвать диалог с Северной Кореей из-за возобновления военных учений с участием Южной Кореи. В северокорейском МИД считают запланированные на лето учения США и Южной Кореи «подготовкой к войне».