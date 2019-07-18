Кишинёв, 19 июля, 2019, 01:11 — ИА Регнум. Новым главой Пограничной полиции Молдавии стал эксперт в сфере безопасности Росиан Василой. Как передает ИА REGNUM, Василой известен крайне агрессивной позицией в отношении Приднестровья и России.

Border.gov.md Молдавская пограничная полиция

В последние годы Василой примкнул к правым оппозиционным партиям, однако поддерживал действия олигархического режима Владимира Плахотнюка против России и Приднестровья.