Копенгаген, 19 июля, 2019, 00:45 — ИА Регнум. Первое одобрение по поводу проекта Baltic Pipe по доставке в Польшу газа из Норвегии получено от датских властей, сообщает Ingeniøren.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Уточняется, что на данном этапе Копенгаген разрешил строительство выхода трубопровода на сушу на восточном побережье страны. Следующим этапом станет одобрение 13 муниципалитетов по сухопутной части Baltic Pipe. А затем — одобрение от Датского энергетического агентства насчёт участка Baltic Pipe в водах Дании.

Напомним, Baltic Pipe будет проложен меду Польшей и Данией. Когда газопровод будет построен, его планируется подключить к норвежской газотранспортной сети. Газ будет доставляться из Норвегии через Данию в Польшу.