Москва, 18 июля, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Народная артистка СССР Инна Чурикова госпитализирована в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Об этом сообщил сегодня, 18 июля, народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Инна Чурикова

Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня». У актрисы закружилась голова, она не удержала равновесие и упала со сцены.

По предварительным данным, у актрисы сломаны два ребра. В театра прибыла бригада скорой помощи, которая, осмотрев Чурикову, отвезла её в НИИ имени Склифосовского.

Медики оценивают её состояние как тяжелое.