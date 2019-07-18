Москва, 18 июля, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Неразорвавшиеся боеприпасы времён Великой Отечественной войны были обнаружены 18 июля на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Боеприпас

По информации ведомства, несколько снарядов было найдено во время проведения земляных работ на строительной площадке по адресу: улицы Газгольдерная, 6.

Сообщается, что на место была направлены группа разминирования Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

После осмотра места и проведения необходимых подготовительных мероприятий боеприпасы будут вывезены на полигон для дальнейшей утилизации, отметили в МЧС.