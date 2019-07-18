Краснодар, 18 июля, 2019, 23:33 — ИА Регнум. В Краснодарском крае завершена уборочная кампания зерновых, собран рекордный для Кубани урожай зерновых — более 11,12 млн тонн зерна. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Зерно

По словам Кондратьева, Краснодарский край — это гарант продовольственной безопасности России. Каждый год аграрии края выводят на поля самую современную сельскохозяйственную технику, привлекают к работе научное сообщество, выводят высокопродуктивные сорта, а также самым тщательным образом следят за качеством почвы.

В этом году удалось получить урожай пшеницы преимущественно 3−4-го класса, которые считаются самыми востребованными на сегодняшний день.

«Краснодарский край первым в стране завершил уборочную кампанию. Собрано рекордные 11,117 970 миллиона тонн зерна. Это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Такого урожая на Кубани еще не было», — рассказал Кондратьев.

Губернатор сердечно поблагодарил всех, кто работал в поле, чтобы обеспечить Кубань и Россию высококачественным зерном.