Амстердам, 18 июля, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Штраф за ношение чадры или паранджи в Нидерландах составит 150 евро. Это следует из решения генеральной прокуратуры о мерах по исполнению соответствующего закона. Он запрещает носить предметы одежды, полностью покрывающих лицо, в общественных местах

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР В парандже

Закон вступает в силу 1 августа 2019 г. Он затрагивает государственные, муниципальные и образовательные учреждения, а также о больницы и общественный транспорт. Запрет касается не только паранджи, но и, например, балаклав. В случае нарушения запрета нарушителю предлагается снять соответствующий предмет одежды или покинуть здание или вид транспорта. В случае отказа вызывается полиция. Закон был одобрен парламентом в июне 2018 г.

В ноябре 2018 г. в стране большой резонанс вызвало заявление мэра г. Амстердам Ф. Галсема (F. Halsema) о том, что она считает этот закон не соответствующим «духу Амстердама» и что об исполнении его «не может быть речи». Спустя несколько дней она уточнила, что сам по себе закон, разумеется, обязателен к исполнению. Однако местные власти, по её мнению, вправе самостоятельно решать, каким правонарушениям в подчинёным им городе полиции следует отдавать предпочтение. Ранее представители амстердамской муниципальной транспортной компании уже заявили, что не будут вызывать полицию, если среди пассажиров окажутся женщины в парандже.