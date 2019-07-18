Тбилиси, 18 июля, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ЕСПЧ вынес по иску адвокатов телекомпании «Рустави 2» беспрецедентное решение. Как говорится в специальном заявлении президента в связи с оглашенным Страсбургским судом 18 июля решением, «Европа» признала непредвзятость грузинского суда и справедливость вынесенных им решений.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

«Тем самым он (ЕСПЧ) объявил доверие нашей системе правосудия. Это доверие создает сильную основу для начала четвертой волны судебной реформы и, соответственно, усиления нашей демократии. Принятым решением Страсбургский суд еще раз подчеркнул два принципа, на которых стоят демократия и Европа: неприкосновенность частной собственности и жизни человека. Как защитник этих прав по Конституции, я полностью разделяю дух этого решения Европейского суда и необходимость проведения этих принципов», — заявила Зурабишвили.

Она выразила уверенность, что свободе слова и выражения как основному принципу демократии в Грузии никакой угрозы нет.

Напомним, что 18 июля ЕСПЧ огласил решение, согласно которому никаких нарушений прав телекомпании «Рустави 2» и ее уже бывших владельцев в вынесенных судами всех трех инстанций Грузии решениях не усмотрел. Одновременно ЕСПЧ отменил введенную им же ранее временную приостановку исполнения решения Верховного суда Грузии, согласно которому законным владельцем телекомпании был признан бизнесмен Кибар Халваши.

Новый владелец телекомпании в тот же день обратился к Национальному агентству публичного реестра Минюста Грузии и в срочном порядке переоформил «Рустави 2» на себя. Сейчас 60% в этой телекомпании принадлежит ему лично, а остальные 40% — ООО «Панорама», которое также является собственностью Халваши. Таким образом, он стал фактически 100% владельцем телекомпании. Вторым заявлением Кибар Халваши сменил генерального директора компании и вместо Ники Гварамия назначил своего адвоката Паату Салия. Халваши сделал специальное заявление и пообещал, что вмешиваться в редакционную политику телекомпании не будет и что она по-прежнему останется независимым средством массовой информации. Судебный спор с требованием возвращения ему телекомпании Кибар Халваши вел с 2015 года.