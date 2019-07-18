Варшава, 18 июля, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Еженедельник Gazeta Polska анонсировал акцию по распространению наклеек с надписью «Зона, свободная от ЛГБТ». Наклейки уже печатают, скоро их будут продавать. К каждому номеру газеты от 24 июля будет прилагаться наклейка.

ЛГБТ-флаг

Gazeta Polska — правоконсервативное издание, поддерживающее политику правящей партии «Право и Справедливость». Её материалы уже не раз вызывали бурное недовольство польской либеральной общественности.

После сообщения о печати наклеек в польском сегменте интернета началась буря протестов. Сторонники проевропейских либеральных партий сравнивают идею газеты с практикой нацистской Германии, в которой провозглашались «зоны, свободные от евреев», которые помечались соответствующими граффити на стенах.

Вице-президент (заместитель мэра) Варшавы Павел Рабий и депутат Европарламента от либеральной партии «Весна» Роберт Бедрон уже заявили о планах принять «юридические меры» против газеты.

«Наклейка — это знак возражений не в отношении конкретных лиц, а против левых радикалов идеологии, которая компрометирует семью и ценности, на которых веками строится европейская цивилизация», — пишет в ответ издание Niezalezna.pl.

Как пояснил главный редактор Gazeta Polska Томаш Сакиевич, как раз для нацистов было характерно навязывание своей идеологии. «Никто сегодня не ближе к нацизму, особенно по версии Эрнста Рома, основателя гитлеровской партии, чем те, кто преследует за отказ от ЛГБТ-идеологии», — заявил он.