Санкт-Петербург, 18 июля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству Дмитрия Медведева разработать дополнительные механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильём на условиях его сохранения в публичной собственности. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства дал это поручение по итогам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам жилищного строительства, а также в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что национальный проект «Жилье и городская среда» предполагает увеличение к 2024 году объемов жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год и улучшение жилищных условий пяти миллионов семей. Многие эксперты и политики сомневаются в реалистичности достижений подобных результатов при существующей экономической модели.

Что касается помощи в получении жилья малоимущим семьям, то эти программы всегда работали плохо, и получить заветную квартиру с их помощью удавалось очень немногих.

«Правительству России… обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильём граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности», — сказано в поручении российского лидера.

Срок исполнения поручения — 10 октября 2019 года.