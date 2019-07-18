Новосибирск, 18 июля, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым продолжает работать на площадках VI Форума регионов России и Белоруссии. Сегодня, 18 июля, глава региона принял участие в пленарном заседани «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Белоруссии», сообщили ИА REGNUM в Новосибирском областном правительстве.

Andreytravnikov.ru Подписан план мероприятий по развитию сотрудничества Новосибирской области и Белоруссии

А во время встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Национального собрания Белоруссии Михаила Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов России и регионов Белоруссии Андрей Травников рассказал о потенциале сотрудничества.

«У нас и наших белорусских партнёров есть значительный опыт промышленной кооперации и научно-технического взаимодействия. И такое объединение производственных, научных, кадровых потенциалов даёт хороший экономический эффект», — считает Травников.

В качестве примера он привел завод «Лиотех», который поставляет аккумуляторы для карьерных самосвалов БелАЗ. Литий-ионными тяговыми батареями новосибирского производства также оснащены троллейбусы «Белкоммунмаш». Кроме того, «Сибэлектропривод» экспортирует электродвигатели и генераторы для автосамосвалов БелАЗ, а электротурбины «Элсиба» стоят на белорусских ТЭЦ, преобразователи частоты — на крупных промпредприятиях Белоруссии. Активно развивается кооперация компании «Экран-оптические системы» и белорусских предприятий оптоэлектронного приборостроения.

«Мы обсуждаем проекты не только в рамках социально-экономического сотрудничества, но и проекты в сфере гуманитарного сотрудничества, патриотического воспитания. В преддверии празднования 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов рождаются новые идеи. Кроме уже традиционного обмена Постами №1 между городами-побратимами Минском и Новосибирском, студенты нашего Педагогического университета поедут в Белоруссию и будут работать с архивами, с белорусскими поисковиками для того, чтобы выявить как можно большее количество фактов об участии воинов-сибиряков в освобождении Белоруссии. Незадолго до празднования Дня Победы будет организован телемост между Минском и НГПУ, в ходе которого они обменяются результатами совместной годовой работы», — заявил Андрей Травников.

Отметим, что с Белоруссией сегодня сотрудничают ведущие новосибирские предприятия: «Сибэлектропривод», «ЭЛСИБ», «Искра», «Сибиар», «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод», «Болид», «Специальное конструкторское бюро Сибэлектротерм», «Экран».

Напомним, что активные переговоры между представителями Новосибирской области и Белоруссии прошли ещё в начале 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирской области сообщили, что в Новосибирской области может появиться совместное новосибирско-белорусское предприятие по сборке сельхозтехники.