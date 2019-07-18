Санкт-Петербург, 18 июля, 2019, 21:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ночь на 19 июля разводка мостов над Невой пройдет по изменённому графику. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест».

ИА REGNUM Возвращение «Авроры»

В ночь с 18 на 19 июля изменится график разведения четырёх мостов в Санкт-Петербурге — Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного.

Уточняется, что Благовещенский мост будет разведен с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00; Дворцовый — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00; Троицкий — с 01:20 до 06:00; Литейный — с 01:40 до 06:00.

Такие изменения связаны с проведением репетиции Главного военно-морского парада, который должен состояться 28 июля.

Остальные мосты через Неву будут разведены по обычному графику.