Элиста, 18 июля, 2019, 21:45 — ИА Регнум. В четверг, 18 июля, на свой странице в социальной сети временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков объявил о запуске конкурса «Кадровый резерв Калмыкии».

Glava.region08.ru В Калмыкии стартовал проект «Кадровый резерв»

«Без человеческого капитала прорыв невозможен. В преддверии нового этапа развития нашей республики мы делаем ставку на грамотных специалистов и лидеров, чувствующих время, в которое мы живем, способных брать на себя ответственность за принимаемые решения, постоянно совершенствующих свои компетенции и навыки. Поэтому сегодня дан старт проекту «Кадровый резерв Калмыкии». Это открытый конкурс, принять участие в котором может любой желающий с высшим образованием в возрасте от 20 до 50 лет», — написал временно исполняющий обязанности главы республики.