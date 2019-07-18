Санкт-Петербург, 18 июля, 2019, 21:37 — ИА Регнум. На встрече президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждались вопросы социальной поддержки для горожан, которые уже действуют в городе, и те меры, которые готовятся к внедрению, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Бегловым

«Президент встретился с Александром Бегловым Эта встреча была необходима, она является частью общего протокола взаимоотношений между главой государства и главами регионов. Но, поскольку эта встреча была именно с временно исполняющим обязанности главы Санкт-Петербурга, она носила более широкий характер, поскольку здесь есть целый ряд направлений работы, которые могут послужить примером для других регионов», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Это социальная поддержка населения, я имею в виду бесплатные электрички, детские поликлиники, Тарифную реформу — поскольку проблема тарифов сейчас стоит очень серьезно. Организации пытаются их завысить, а власти пытаются это завышение остановить по принципу: «давайте поделим пополам». При этом принцип сокращения тарифов неясен, а в Петербурге имеет место попытка создать систематизированную тарифную программу, что очень важно», — подчеркнул эксперт.

«Еще одно важное направление — электронные визы. Туризм — это та нефть, которая никогда не кончается. Туристы приедут в город еще и еще и дадут возможности для его развития», — продолжил генеральный директор Института региональных проблем.

«И, конечно, важная тема — сохранение исторической памяти, я имею в виду Урок блокады. Сейчас как раз обсуждается вопрос о законе об уголовной ответственности за непризание Победы, и, если делать такие вещи, как делает Петербург —и закон не потребуется», — завершил свой комментарий Дмитрий Журавлев.

Читайте ранее: Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с Александром Бегловым; В Петербурге и Ленобласти введут режим электронной визы